『Lightingsky 人工フローティングフォーム 蓮の葉 人工葉 池の装飾 (30cm+18cm+15cm+10cm) 4 16個パック 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 42分に出品され04月06日 09時 42分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Lightingsky 人工フローティングフォーム 蓮の葉 人工葉 池の装飾 (30cm+18cm+15cm+10cm) 4 16個パックLightingsky Artificial Floating Foam Lotus Leaves Artificial Foliage Pond Decor ((30cm+18cm+15cm+10cm)*4， Pack of 16)ブランド：Lightingsky商品サイズ：Pack of 16高さ：3.6 cm横幅：28.3 cm奥行：28.8 cm重量：5144 g商品番号：色：(30cm+18cm+15cm+10cm)*4素材：Foam