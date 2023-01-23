『zorpia ミニフェイクローズフラワーヘッド 144個 ミニ人工マルベリーペーパーローズフラワー ワイヤステム付き DIYウェディングフラワーアクセサリー ブライ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 04分に出品され03月28日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名zorpia ミニフェイクローズフラワーヘッド 144個 ミニ人工マルベリーペーパーローズフラワー ワイヤステム付き DIYウェディングフラワーアクセサリー ブライダルヘアクリップ/ヘッドバンド/ドレスにzorpia Mini Fake Rose Flower Heads 144pcs Mini Artificial Mulberry Paper Roses Flower with Wire Stem DIY Wedding Flowers Accessories Make Bridal Hair Clips Headbands Dress (Navy Blue)ブランド：zorpia商品サイズ：高さ：0.3 cm横幅：14 cm奥行：29 cm重量：5171 g商品番号：色：Navy Blue素材：Paper
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落札価格8172円
133 入札履歴
終了
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