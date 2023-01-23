『キャットタワー 木製 おしゃれ 据え置き かわいい 爪とぎ 運動不足 頑丈 ねこ 爪とぎ 多頭飼い 組立簡単【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 19時 42分に出品され04月03日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品内容】： DIY可能 超安定



猫ちゃんの運動不足解消におすすめなキャットタワー

頑丈で安定性の高い据え置き型

最上部の展望台からは部屋中を見渡すことができます

猫ちゃんを魅了するポンポン

爪とぎができる麻紐が巻かれた柱



【重量】：(約)10.3kg

【耐荷重】：(約)50kg



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