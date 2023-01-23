『キャットタワー 木製 おしゃれ 据え置き かわいい 爪とぎ 運動不足 頑丈 ねこ 爪とぎ 多頭飼い 組立簡単【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 19時 42分に出品され04月03日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品内容】： DIY可能 超安定
猫ちゃんの運動不足解消におすすめなキャットタワー
頑丈で安定性の高い据え置き型
最上部の展望台からは部屋中を見渡すことができます
猫ちゃんを魅了するポンポン
爪とぎができる麻紐が巻かれた柱
【重量】：(約)10.3kg
【耐荷重】：(約)50kg
使用上の注意事項
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
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ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ホワイト)
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ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ブラウン)
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落札価格8172円
559 入札履歴
終了
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