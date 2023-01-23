『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 大型猫 多頭飼い 据置 爪とぎ 麻紐 おもちゃ おしゃれ 猫ステップ 人気 運動不足解【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 26分に出品され03月03日 07時 26分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 大型猫 多頭飼い 据置 爪とぎ 麻紐 おもちゃ おしゃれ 猫ステップ 人気 運動不足解



【商品説明】

・【ポンポンおもちゃ】吊りおもちゃとスペア分もあります！

・【商品仕様】サイズ：54×54×154cm、13.7kg

・【爪とぎポールたくさん】天然サイザル麻紐爪とぎポール、頑丈で長持ちです！

・【超広いハンモック】直径35cmありますので、大きめな猫ちゃんでも大丈夫！それに2箇所で固定されていますので、傾くことなく、安定性抜群です！

・【転倒防止ベルト】壁に固定することで、地震の時も倒れる心配がありません！



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 14.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。