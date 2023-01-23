『山善 ぶらさがり健康器 BBK-220(DBR)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 14時 13分に出品され03月17日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 ぶらさがり健康器 BBK-220(DBR)
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ:幅56×奥行65×高さ180~220cm
・材質:スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
・耐荷重:90kg
・重量:8kg
・高さ調節:10cmピッチ5段階
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 119.50 cm
重量 : 9.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8172円
712 入札履歴
終了
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