『山善 ぶらさがり健康器 BBK-220(DBR)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 14時 13分に出品され03月17日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,172円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 ぶらさがり健康器 BBK-220(DBR)



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ:幅56×奥行65×高さ180~220cm

・材質:スチール(粉体塗装・クロムメッキ)

・耐荷重:90kg

・重量:8kg

・高さ調節:10cmピッチ5段階



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 119.50 cm

重量 : 9.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。