『デアゴスティーニ1/72第二次世界大戦傑作機コレクションNo15ドイツ空軍戦闘機フォッケウルフFw190D-9 模型【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 17時 27分に出品され05月07日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デアゴスティーニ1/72第二次世界大戦傑作機コレクションNo15ドイツ空軍戦闘機フォッケウルフFw190D-9 模型



【商品説明】

・デアゴスティーニ1/72第二次世界大戦傑作機コレクションNo15ドイツ空軍戦闘機フォッケウルフFw190D-9 模型



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