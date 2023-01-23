『エフスタイル 米陸軍 防水63L ダッフルバッグ 70 cm F-SD010390【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 06時 49分に出品され04月19日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[エフスタイル] 米陸軍 防水63L ダッフルバッグ 70 cm F-SD010390



【商品説明】

・タテ73.5cmxヨコ30cmxマチ30cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・留め具の種類: 金具

・重量:610g



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。