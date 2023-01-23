『MIER ラージ アウトドア ダッフル バックパック スポーツ ジム バッグ バックパック シューズ コンパートメント コンバーチブル バッ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 10時 19分に出品され05月05日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIER ラージ アウトドア ダッフル バックパック スポーツ ジム バッグ バックパック シューズ コンパートメント コンバーチブル バッ



【商品説明】

・ストラップの種類: 可??

・ダッフルバッグやバックパック? あなたは一度にそれらをすべて所有することができます!MIERスポーツダッフルは、簡単に取り付けられたり取り外されたりする調節可能なバックパックストラップで設計され、調整可能な胸骨ストラップは、調整可能/取り外し可能なショルダーストラップと複数の搬送方法のための4つの側面のソフトホールハンドルを備えています。

・機能構造デイジーチェーンループと余分なアタッチメントのためのストラップのDリング革新的な圧縮ストラップシステムは、コンパクトな大きな負荷スムーズMIERブランドジッパーと強力なバックル、すべてのストレスポイントにボックスステッチを



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。