『asobito(アソビト) ポールケース 約120cm 収納ケース 防水 頑丈 綿帆布 タープポール 釣り キャンプ アウトドア ab-01【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 59分に出品され03月15日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

asobito(アソビト) ポールケース 約120cm 収納ケース 防水 頑丈 綿帆布 タープポール 釣り キャンプ アウトドア ab-01



【商品説明】

・サイズ:高さ14×幅130×奥行13cm

・本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

・材質:綿帆布

・注意事項1:アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます。

・注意事項2:独自の方法により採寸しております。多少誤差が生じる可能性がございますので予めご了承ください。

・特徴:長尺ポールが入る大型サイズ。開閉しやすいダブルジップ仕様で、肩に掛けて持ち運ぶこともできます。

・重量:720g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。