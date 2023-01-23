『釣り具 ティムコ(TIEMCO) SA プロフェッショナル ヤマメ DT3F ピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 11時 18分に出品され03月30日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 釣り糸、ライン

【商品名】

ティムコ(TIEMCO) SA プロフェッショナル ヤマメ DT3F ピンク



【ブランド】

ティムコ(TIEMCO)



【商品説明】

・ブレイデッドマルチフィラメントコア



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。