『サンコー 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 USBSKPMT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 42分に出品され03月16日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンコー 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 USBSKPMT
【商品説明】
・タイプ:据置型
・ワイヤレス:非対応， インターフェース:USB
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8171円
427 入札履歴
終了
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