『サンコー 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 USBSKPMT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 42分に出品され03月16日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンコー 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 USBSKPMT



【商品説明】

・タイプ:据置型

・ワイヤレス:非対応， インターフェース:USB



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。