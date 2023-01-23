『The Brokenトークンボックスオーガナイザーfor Betrayal at House on the Hill【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 28分に出品され03月16日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
The Brokenトークンボックスオーガナイザーfor Betrayal at House on the Hill
【商品説明】
・1st 2?nd Edition、または裏切りに併用することがで裏切りの家に丘(バルダーズ・ゲート
・での歩行(拡張
・は高級なアクリル文字タイルクリップ
・機能9取り外し可能トレイ。
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8170円
52 入札履歴
終了
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