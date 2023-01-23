『The Brokenトークンボックスオーガナイザーfor Betrayal at House on the Hill【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 28分に出品され03月16日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

The Brokenトークンボックスオーガナイザーfor Betrayal at House on the Hill



【商品説明】

・1st 2?nd Edition、または裏切りに併用することがで裏切りの家に丘(バルダーズ・ゲート

・での歩行(拡張

・は高級なアクリル文字タイルクリップ

・機能9取り外し可能トレイ。



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ The

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