『DOD(ディーオーディー) ワラビーテント コットン生地 吊り下げ式カンガルーテント T2-657-BR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 37分に出品され03月09日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOD(ディーオーディー) ワラビーテント コットン生地 吊り下げ式カンガルーテント T2-657-BR
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 2.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8170円
7 入札履歴
終了
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