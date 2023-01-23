『INOVA オープンイヤー イヤホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 IP67 防水 AAC 自動ペアリング 左右分離型 スポーツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 30分に出品され04月15日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
INOVA オープンイヤー イヤホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 IP67 防水 AAC 自動ペアリング 左右分離型 スポーツ
【商品説明】
・INOVA オープン型TWSイヤホン earFit Novi（イノバ イヤーフィット ノビ） | 入力電圧/電流：5V/0.5A | ケースサイズ：約88×88×25mm | ケース重量：約63g | 動作時間：約4時間 | ケース充電時間：約1.5時間 | 通信可能距離：約10-15m(障害物がない時) | 周波数範囲：2.402～2.480GHz | イヤホン重量(片方)：約9g | イヤホン充電時間：約1.5時間 | Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.5.0 | 定格容量：600mAh(ケース) | 定格容量：50mAh(イヤホン片耳)
・いつでもあなた
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8170円
99 入札履歴
終了
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