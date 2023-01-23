『エーアンドシーボーテ PE ゴールデンビューティー 40ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 55分に出品され04月11日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エーアンドシーボーテ PE ゴールデンビューティー 40ml



【商品説明】

・サイズ:幅4×奥行4×高さ11cm

・ハリ肌にフォーカス。ピンと引き締まった肌へ導く

・容量:40ml



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 11.50 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。