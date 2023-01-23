『エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 20時 22分に出品され04月11日 20時 22分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb



【商品説明】

・カラー:オーキッドホワイト

・ポンド数:45lb

・号数:2号

・素材:ポリエチレン

・規格:300m

・部門名:ユニセックス大人