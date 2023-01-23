『ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO TENORE M-DX200-ZT【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 03時 36分に出品され05月15日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO TENORE M-DX200-ZT



【商品説明】

・【M-DOCKシステム 】MMCXコネクタを採用し、別売のワイヤレスレシーバーやさまざまなコネクタ付ケーブルに切替えることができるゼロオリジナルのケーブルドッキングシステムに対応。

・【ジルコニアハウジング採用】ハウジングに共振周波数が高く艶やかな光沢をもつジルコニアと削り出しアルミニウムを採用。不要な共鳴



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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