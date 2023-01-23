『STORM RIDER(ストームライダー) SR-016-P C-2 SR-016-P-C-2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 32分に出品され03月20日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 偏光・ SR-016-P-C-2

・COVER GLASSES-DX フレーム:マットガンメタ

・パーツ:レッドラバー

・レンズ:マロンブラウン

・可視光線透過率:24%

・偏光度99%