『STORM RIDER(ストームライダー) SR-016-P C-2 SR-016-P-C-2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 32分に出品され03月20日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
偏光・ SR-016-P-C-2
・COVER GLASSES-DX フレーム:マットガンメタ
・パーツ:レッドラバー
・レンズ:マロンブラウン
・可視光線透過率:24%
・偏光度99%
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¥ 8165
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¥ 8154
落札価格8170円
526 入札履歴
終了
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