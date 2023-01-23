『シャーロット ティルブリー イージーアイパレット(6x Eyeshadow) - # Charlotte Darling 5.4g【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 42分に出品され03月08日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Easy Eye Palette (6x Eyeshadow) - # Charlotte Darling: 3x Eyeshadow 0.9g/0.031oz - Day Eye (#1 Prime， #2 Enhance， #3 Smoke) 3x Eyeshadow 0.9g/0.031oz - Date Eye (#1 Prime， #2 Enhance， #3 Smoke) A universally flattering eyeshadow palette inspired by Bohemian beauties Features six Charlotte’s favourite shades from the Stars-In-Your-Eyes palette Made with a powder coating technology to coat pigments with a mix of silicones & emollient oils Infused with Diamond Powder to create a jewel-like light & clarity for eyes The matte shades feel soft & cushiony & can be used dry to optimise blendability or wet for a cream-like texture The metallic shades that are silky to the touch transform from a powder into a liquid cream on the skin Achieves a variety of sunset-inspired eye glow looks Cruelty-free