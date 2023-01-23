『大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 ホワイト R-34型 （底穴なし）【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 12時 47分に出品され03月14日 12時 47分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 ホワイト R-34型 （底穴なし） 【ジャンル・特徴】 北欧スタイルのモダンリビングにそっと溶け込むシンプルなデザイン
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¥ 8168
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落札価格8169円
56 入札履歴
終了
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