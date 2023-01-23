『カミハタ アーチスライド BS 1200 (ベーシックセット)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 31分に出品され04月22日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミハタ アーチスライド BS 1200 (ベーシックセット)



【商品説明】

・原産国 :中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :120×28×561cm

・本体重量 :2500g



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 93.00 cm

重量 : 2.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。