『ダイワ(DAIWA) 渓流竿 渓流清瀬・Y 硬調 43M・Y 釣り竿【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 39分に出品され03月08日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) 渓流竿 渓流清瀬・Y 硬調 43M・Y 釣り竿
【商品説明】
・カーボン含有率(%):96
・仕舞(cm):53.6
・先径/元径(mm):0.7/22.6
・標準全長(m):4.30
・標準自重(g):88
・継数(本):9
・適合ハリス(号):0.2-0.8
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 59.80 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8169円
349 入札履歴
終了
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