『ダイワ(DAIWA) 渓流竿 渓流清瀬・Y 硬調 43M・Y 釣り竿【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 39分に出品され03月08日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 渓流竿 渓流清瀬・Y 硬調 43M・Y 釣り竿



【商品説明】

・カーボン含有率(%):96

・仕舞(cm):53.6

・先径/元径(mm):0.7/22.6

・標準全長(m):4.30

・標準自重(g):88

・継数(本):9

・適合ハリス(号):0.2-0.8



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 59.80 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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