『HASHIRU 伸縮式カーボンポール タープポール キャンプポール テントポール 200cm 単品 軽量 スポーツ＆アウトドア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 55分に出品され03月20日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HASHIRU 伸縮式カーボンポール タープポール キャンプポール テントポール 200cm 単品 軽量 スポーツ＆アウトドア
【商品説明】
・「サイズ」：収納時：約56cm、最大伸長時：約200cm（製品特性上多少誤差があります）、重量：約370g
・「出荷仕様」：ポール*1本、サポートゴム*1個、収納袋*1枚
・「素材」：3Kカーボン（本体）、アルミ合金（ロックナット）
・「製品特徴」：伸縮式カーボンタープポール、キャノピーポール、5継無段階調節タイプ（調整範囲：51cm～200cm）
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落札価格8169円
531 入札履歴
終了
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