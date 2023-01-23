『キッズタッチスクリーンインタラクティブスマートウォッチ 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 00時 29分に出品され03月09日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キッズタッチスクリーンインタラクティブスマートウォッチ 並行輸入品
【商品説明】
・カメラ
・歩数計
・目覚まし時計
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8169円
467 入札履歴
終了
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