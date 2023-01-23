『マスプロ電工 地上デジタル放送受信用 家庭用 高性能型 UHFアンテナ 14素子 U146CG / おしゃれ 便利グッズ 長持ち 使いやすい おすすめ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 04分に出品され03月27日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 家庭用UHFアンテナ。

高防錆処理を施した金具とステンレス製のビスを採用していますから、耐食性に優れています。

生産国:ベトナム