『ゼンスイ マイクロン+マイクロUV LEDセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 58分に出品され04月12日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ マイクロン+マイクロUV LEDセット
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8×8.1×9.5cm
・本体重量:0.26kg
【サイズ】
高さ : 8.38 cm
横幅 : 18.54 cm
奥行 : 26.50 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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784 入札履歴
終了
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