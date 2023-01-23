『ゼンスイ マイクロン+マイクロUV LEDセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 58分に出品され04月12日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼンスイ マイクロン+マイクロUV LEDセット



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8×8.1×9.5cm

・本体重量:0.26kg



【サイズ】

高さ : 8.38 cm

横幅 : 18.54 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。