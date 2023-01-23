『Pawtitas Martingale Dog Collar with Chain a Reflective Dog Training Collar for Large Dogs | Nylon No Pull Dog Collar for Large Dog - Pink【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 02分に出品され03月06日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,168円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Pawtitas Martingale Dog Collar with Chain a Reflective Dog Training Collar for Large Dogs | Nylon No Pull Dog Collar for Large Dog - Pinkブランド：Pawtitas商品サイズ：Large (Pack of 1)高さ：2 cm横幅：8.5 cm奥行：26.5 cm 商品番号：色：素材：Cotton