『GEX アクアラック スチールスタンド45cm 2段台 組立式水槽台 45cm水槽用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 49分に出品され03月31日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,168円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX アクアラック スチールスタンド45cm 2段台 組立式水槽台 45cm水槽用



【商品説明】

・上部フィルター(デュアルクリーンフリー)をセットした状態で下段にも水槽を置ける。

・原産国:中華人民共和国

・床との設置面をフラットに設計しているので、設置場所への負担が少ない。

・本体サイズ(幅X奥行X高さ):50.5×31.5×69.0cm

・本体重量:5100.0g



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 47.30 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 5.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。