『JKプラン Pico series Table ナチュラル FAP-0013-NA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 13時 46分に出品され05月01日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,167円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品サイズ(1)：[外寸]幅60.0×奥行42.5×高さ35.0cm
商品サイズ(2)：[内寸]（オープン部）幅11.5×奥行39.0×高さ20.0cm/（引出しオープン部上）幅30.5×奥行38.5×高さ9.0cm/（引出しオープン部隣）幅12.0×奥行39.0×高さ20.0cm/（引出し）幅25.0×奥行35×高さ7.0（有効7.5）cm/（脚元空間）高さ11cm
仕様・原産国：組立式(所要時間 大人2人で約30分/マレーシア製）
重量・梱包数：約13.6kg/1梱包
弊社委託先倉庫より発送される場合がございます。
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落札価格8167円
680 入札履歴
終了
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