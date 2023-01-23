『カタン 宇宙開拓者版【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 56分に出品され03月14日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,167円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カタン 宇宙開拓者版



【商品説明】

・イラストが美しい作品

・ファン待望の復刻版、宇宙カタン!

・同梱の宇宙船がゲームを盛り上げます!

・対象年齢 :12才以上



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 2.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ カタン

宇宙開拓者版