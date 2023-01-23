『カタン 宇宙開拓者版【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 56分に出品され03月14日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,167円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カタン 宇宙開拓者版
【商品説明】
・イラストが美しい作品
・ファン待望の復刻版、宇宙カタン!
・同梱の宇宙船がゲームを盛り上げます!
・対象年齢 :12才以上
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 2.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ギガミック (Gigamic) コリドール (Quoridor) 正規輸入品 ボードゲーム
¥ 8159
Philos チェス盤 ローマ 45cm 55mm 並行輸入品
¥ 8159
人生ゲーム プラス 令和版日本おもちゃ大賞2019 コミュニケーション・トイ部門 優秀賞
¥ 8159
アークライト オーズトラリア 大いなる南の大陸 完全日本語版 (1-4人用 30-120分 13才以上向け) ボードゲーム
¥ 8159
Risk Game 並行輸入品
¥ 8157
ヴィラ・パレッティ (Villa Paletti)
¥ 8156
ボードゲーム 英語 アメリカ 60001883 Ravensburger Universal Back to The Future Game Strategy Game f
¥ 8155
ホビーベース ラストナイト・オン・アース 日本語版 基本セット (2-6人用 60-90分 12才以上向け) ボードゲーム
¥ 8155
ボードゲーム 英語 アメリカ C2125 Hasbro Gaming Head Hints: Star Wars Edition
¥ 8155
おかねがたまる ハンバーガー屋さん
¥ 8155
おかねがたまる ハンバーガー屋さん
¥ 8155
Red Flags: The Game of Terrible Dates | 面白いカードゲーム / 大人用パーティーゲーム - 3~ 並行輸入
¥ 8155
Scythe: Invaders From Afar Stonemaier ゲーム拡張 - 鎌が必要 - 1~7人のプレイヤーに2つの新しい
¥ 8155
Kenko 双眼鏡 アートス 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 ワイド 完全防水 星空観測 バードウォッチング 761977
¥ 8155
Characters Expansion
¥ 8154
Scooby-Doo Escape from the Haunted Mansion - A Coded Chronicles Game 並行輸入
¥ 8154
Gamewright 【禁断の砂漠】Forbidden Desert 缶箱入り 並行輸入
¥ 8154
スモールワールド：リバーワールド Small World: River World 並行輸入品
¥ 8154
落札価格8167円
429 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！