『ステアライザー ＦＶ−２０９Ｃ スリムタイプ(tat87081)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 22時 26分に出品され04月14日 22時 26分に終了予定です。即決価格は8,167円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お見積もりOK】【送料無料】コンパクトで、通常サイズのワゴンにも乗せられるステアライザー。消費電力：殺菌灯８W