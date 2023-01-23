『バッハ リュック Flintstone 25 MossGreen【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 00時 45分に出品され03月07日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,167円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バッハ リュック Flintstone 25 MossGreen



【商品説明】

・Closure: バックル

・Height 16.1 x Width 10.2 x Depth 5.3 inches (41 x 26 x 1

・Includes pen holder.

・Material: ナイロン

・Number of Pockets: 5 (3 exterior， 2 interior).

・Outer Material: 1000Dコーデュラナイロン

・Storage Size: 21-30L

・Weight: 21.3 oz (600



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バッハ

リュック

Flintstone

25

MossGreen