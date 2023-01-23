『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト LED内蔵 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-37464【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 20時 33分に出品され04月21日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,167円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト LED内蔵 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-37464



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。