『Wesco Pet Fiesta Bird Kabob Shreddable Parrot toy by Wesco 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 09時 50分に出品され04月27日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Wesco Pet Fiesta Bird Kabob Shreddable Parrot toy by WescoWesco Pet Fiesta Bird Kabob Shreddable Parrot Toyブランド：Wesco商品サイズ：Fiesta高さ：5.6 cm横幅：12.2 cm奥行：35.3 cm 商品番号：FD20081色：natural素材：Sisal