『プラモデル 川西 N1K1-Jb 局地戦闘機 紫電改 後期型 ハセガワ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 03時 26分に出品され03月18日 03時 26分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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セラーコード：X09XBKQRSN

・プラモデル 川西 N1K1-Jb 局地戦闘機 紫電改 後期型 ハセガワ



