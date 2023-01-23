『8 Inch Soft Rubber Brayer Rollers For Printmaking Large Rubber Roller Speedball Roller For Arts And Crafts Paint Brush Ink Applicator Art Craft Oil【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 18時 12分に出品され03月17日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名8 Inch Soft Rubber Brayer Rollers For Printmaking Large Rubber Roller Speedball Roller For Arts And Crafts Paint Brush Ink Applicator Art Craft Oil Painting Tool Ink Roller Great for Gluingブランド：Akozon商品サイズ：高さ：6.9 cm横幅：17.5 cm奥行：17.9 cm重量：3198 g商品番号：色：素材：
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落札価格8166円
759 入札履歴
終了
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