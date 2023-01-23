『JUYEE 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 冬 最低温度-25 キャンプ 羽毛寝袋 2人用 連結可能 2.7kg 大きいサイズ 封筒型 コンパ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 15分に出品され03月20日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JUYEE 寝袋 冬用 ダウン シュラフ 冬 最低温度-25 キャンプ 羽毛寝袋 2人用 連結可能 2.7kg 大きいサイズ 封筒型 コンパクト 丸洗い 防寒 災害 車中泊 (2.7KG／橙+黒 右開き)
【商品説明】
・【コンパクト】収納袋に入れてから、ベルトで縦方向・横方向バランス良く圧縮され、ボールのようにコンパクトにすることができる寝袋。
・【布団代わりに】封筒型なので開けば掛け布団または敷物・マット代わりに、畳むとクッションや枕代わりに。
・【肌触りが良く】内生地は綿素材で質感がよく、ふとんのように柔らかくて肌触りがよい、寝袋に入った時すぐに温かみを感じることができる。
・【色な用途】外出、登山、フィッシング、キャンプ、旅行、花見、BBQ、車、アウトドア、天体観測、ツーリング、夜勤、トラックでの仮眠用、お昼寝用、来客
【サイズ】
高さ : 26.40 cm
横幅 : 28.90 cm
奥行 : 55.40 cm
重量 : 2.67 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8166円
657 入札履歴
終了
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