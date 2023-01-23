『テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 15時 46分に出品され04月28日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽
【商品説明】
・テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽
・原産国:中華人民共和国
・本体の取扱説明書をご参照の上、お取替えください。
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×10.5×33.5cm
・本体重量:71g
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8166円
647 入札履歴
終了
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