『VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 13時 46分に出品され04月26日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア



【商品説明】

・サイズ：(25L)縦：45cm～62cm/横：45cm/マチ：20cm/重さ1.26kg；(45L)縦：58cm～74cm/横：45cm/マチ：20cm/重さ1.5kg.

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: PVCターポリン



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 43.40 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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