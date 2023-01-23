『VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 13時 46分に出品され04月26日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア
【商品説明】
・サイズ：(25L)縦：45cm～62cm/横：45cm/マチ：20cm/重さ1.26kg；(45L)縦：58cm～74cm/横：45cm/マチ：20cm/重さ1.5kg.
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: PVCターポリン
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 43.40 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー
¥ 8166
ディック AGS機能付きワークリュック 40L 大容量 ワーカーズリュック RA-008
¥ 8166
デシグアル ウエストバッグ 20SAXPBR ブラウン
¥ 8165
アビエス ABIES L.P. 日本製 本革 三つ折り財布 プリズム（角シボ型押し牛革） ブラック
¥ 8165
グレヴィオ 一流の鞄職人が作る ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ 大容量 自立 メンズ B4 ネイビー×キャメル
¥ 8165
ファウデ リュック オムニス26 FjordBlue
¥ 8164
ミルテックハイキング
¥ 8164
ディッキーズ リュック 父の日 ギフト 多機能 ミリタリー 大容量 バックパック ネイビー Free
¥ 8164
マークライデン 2022NEW 拡張機能 ビジネスリュック 3way ロールトップ バックパック サイドポケット付き RFID保護機能搭載
¥ 8164
Infityle ドライバッグ フリー防水ポーチ ポケットツール 付 ドラム型 5L 10L 20L 30L(紫，20L）
¥ 8164
スノーピーク リュック Everyday Use Backpack Brown
¥ 8163
Mil-Tec バックパック US Assault Pack モールシステム 大 36L - コヨーテ
¥ 8162
ミレー リュック デフィ 23(DEFI) NOIR/NOIR
¥ 8162
ミレー リュック KHUMBU SD NOIR/NOIR
¥ 8162
MFH バックパック Assault I ハイグレード仕様 30L MOLLEシステム搭載 - HDT GREEN Camo迷彩
¥ 8162
【国内正規品】NORDISK ノルディスク カールスタード ダッフルバッグ 27L(ボストンバッグ)(ショルダーバッグ)(リュック) (サンドモハベデザート)【143032】
¥ 8162
【国内正規品】NORDISK ノルディスク カールスタード ダッフルバッグ 27L(ボストンバッグ)(ショルダーバッグ)(リュック) (サンドモハベデザート)【143032】
¥ 8162
Manhattan Portage Rolling Thunderbolt Messenger Bag 1000(BLK)
¥ 8162
落札価格8166円
17 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！