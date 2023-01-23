『SWANS (スワンズ) スポーツ サングラス Airless-Core エアレスコア SACR-0709 BK/P 日本製 ミラーレンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 03時 42分に出品され04月11日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,166円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) スポーツ サングラス Airless-Core エアレスコア SACR-0709 BK/P 日本製 ミラーレンズ



【商品説明】

・フレームカラー：ブラック×ブラック（ロゴ&ラバー：ピンク）

・ミラーレンズ

・レンズカラー：シルバーミラー×ライトピンク

・日本製



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。