[国内盤CD]TANGERINE DREAM / THE BOOTLEG BOX SET VOL.1-5 CONCERT[7枚組]【新年の贈り物】

商品情報

【品番】 OTCD-5239



【JAN】 4526180368427



【発売日】 2016年02月03日



【アーティスト】

タンジェリン・ドリーム



【収録内容】

[1]

(1)Sheffield 74

[2]

(1)ROYAL ALBERT HALL-PART ONE

[3]

(1)ROYAL ALBERT HALL-PART TWO

(2)ROYAL ALBERT HALL-PART THREE

[4]

(1)CROYDON-PART ONE

(2)CROYDON-PART TWO

(3)CROYDON-PART THREE

[5]

(1)BILBAO-PART ONE

[6]

(1)BILBAO-PART TWO

(2)BILBAO-PART THREE

(3)BILBAO-PART FOUR

[7]

(1)ELECTRONIC ROCK AT THE PHILHARMONICS

【関連キーワード】