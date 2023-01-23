『[国内盤CD]TANGERINE DREAM / THE BOOTLEG BOX SET VOL.1-5 CONCERT[7枚組]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 05時 02分に出品され03月06日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,165円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 OTCD-5239



【JAN】 4526180368427



【発売日】 2016年02月03日



【アーティスト】

タンジェリン・ドリーム



【収録内容】

［1］

(1)Sheffield 74

［2］

(1)ROYAL ALBERT HALL-PART ONE

［3］

(1)ROYAL ALBERT HALL-PART TWO

(2)ROYAL ALBERT HALL-PART THREE

［4］

(1)CROYDON-PART ONE

(2)CROYDON-PART TWO

(3)CROYDON-PART THREE

［5］

(1)BILBAO-PART ONE

［6］

(1)BILBAO-PART TWO

(2)BILBAO-PART THREE

(3)BILBAO-PART FOUR

［7］

(1)ELECTRONIC ROCK AT THE PHILHARMONICS

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