『イトマサ S-33 黒 ピアノ高低補助台【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 56分に出品され03月07日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,165円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イトマサ S-33 黒 ピアノ高低補助台



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 54.60 cm

重量 : 6.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。