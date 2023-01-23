『東芝ライテック FHF32×2インバータ FMB-2-456213R【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 27分に出品され03月21日 09時 27分に終了予定です。即決価格は8,165円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝ライテック FHF32×2インバータ FMB-2-456213R



【商品説明】

・使用場所:器具内用

・定格周波数: 50Hz/60Hz

・定格電圧: 100V/200V/242V

・質量:約300g

・適合ランプ: FHF32，FLR40S/36，FLR40S， FL40S， FL40SS/37



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。