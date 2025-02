デサント ランニングシューズ GENTEN-ST スポーツシューズ 幅広 運動靴 オレンジ 22.5 cm【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

デサント ランニングシューズ GENTEN-ST スポーツシューズ 幅広 運動靴 オレンジ 22.5 cm



【商品説明】

・Closure: Lace-Up

・Heel Type: Flat

・Material: Synthetic fiber, synthetic leather

・Not Water Resistant

・Outer Material: Synthetic fiber

・Shoes for runners seeking fast and strong in pursuit of "GENTEN" to run

We focus on transforming the force to kick the ground, stable and propulsive.

From the last intended fo



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。