『キャプテンスタッグ 寝袋 冬用 封筒型シュラフ グランデ 1400 ピロー付 グリーン 最低使用温度5度M-3471【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 20時 16分に出品され03月19日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,165円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ 寝袋 冬用 封筒型シュラフ グランデ 1400 ピロー付 グリーン 最低使用温度5度M-3471



【商品説明】

・収納サイズ:径28×42cm、使用温度:5~

・材質:表地/ポリエステル65%・綿35%、裏地/綿100%(フランネル)、中綿/ポリエステル100%(ホローファイバー)1.4kg、ピロー/綿100%(フランネル)、中綿=ポリエステル(ホローファイバー)150g



【サイズ】

高さ : 24.80 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 2.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。