『セトクラフト シルエットソーラー(ドッグ) サイズ:47W×30L×48.5H【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 14分に出品され03月30日 10時 14分に終了予定です。即決価格は8,165円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セトクラフト シルエットソーラー(ドッグ) サイズ:47W×30L×48.5H
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 46.79 cm
奥行 : 51.90 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8165円
386 入札履歴
終了
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