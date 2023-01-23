『アイリスオーヤマ LED シーリングライト 調光 調色 タイプ ~8畳 メタルサーキットシリーズ ウッドフレーム ウォールナット CL8DL-5.1W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 38分に出品され03月08日 09時 38分に終了予定です。即決価格は8,164円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品サイズ（cm）：直径約58.6×高さ約12
定格消費電力：約35W
適用畳数：〜8畳用定格電圧：100Ｖ（50/60Hz）光色：電球色〜昼光色相当器具光束：4000lm演色性：Ra80発光効率：114lm/W待機電力：0.5W
本体重量(kg):1.8
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落札価格8164円
935 入札履歴
終了
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