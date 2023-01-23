『Fire-Maple ANTARCTI ステンレスケトル ポットセット 焚火 直火 キャンプ たき火【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 17時 32分に出品され03月16日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,164円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fire-Maple ANTARCTI ステンレスケトル ポットセット 焚火 直火 キャンプ たき火



【商品説明】

・ケトルの注ぎ口は写真と異なりドリップに適した形状となっております。

・セット重量：約700g

・側面にFire-Mapleのロゴが付きます。

・材質：SUS304



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。