『リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM アイボリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 58分に出品され03月28日 13時 58分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「リッチェル」より引用"
【商品名】
リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM アイボリー
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×55.5×37.5cm
・本体重量:2.4kg
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8163円
349 入札履歴
終了
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