『リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM アイボリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 58分に出品され03月28日 13時 58分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「リッチェル」より引用"



【商品名】

リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM アイボリー



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×55.5×37.5cm

・本体重量:2.4kg



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。