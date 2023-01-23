『KC バイオリンケース VC-100【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 56分に出品され04月05日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KC バイオリンケース VC-100



【商品説明】

・4/4 通常サイズのバイオリン用セミハードケース

・※740mm以上の弓は収納できません。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ヴァイオリンを安全に持ち運びや保管ができます

・外ポケットや内側収納部分には、楽譜や松脂等を収納可能

・手提げ・両肩背負いに対応



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。